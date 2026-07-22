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22 июля 2026 в 13:40

Полуторагодовалый малыш сбежал из лагеря и оказался на дороге

Москвичка спасла малыша, который вышел из детского лагеря на проезжую часть

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Москве жительница дома на улице Гурьянова Анастасия спасла полуторагодовалого ребенка, который беспрепятственно покинул территорию частного детского лагеря и вышел на проезжую часть, женщина рассказала об инциденте в социальных сетях. По ее словам, возвращаясь домой, она заметила мальчика в носках, стоящего в луже на дворовой дороге прямо перед приближающимися машинами.

Она подбежала, взяла плачущего ребенка на руки и отнесла обратно в лагерь, дверь которого была открыта. Воспитатель обнаружила пропажу воспитанника только после того, как прохожая принесла его обратно. Гурьянова отметила, что халатность сотрудников могла обернуться трагедией, поскольку рядом с лагерем находится улица с интенсивным движением.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске прохожий спас младенца, которого оставили в душной машине. Ребенок находился в припаркованном автомобиле на улице Павла Морозова. Мужчина сумел открыть дверь машины, после чего малыша достали из салона. Очевидцы и фельдшер скорой помощи помогли в спасении ребенка.

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