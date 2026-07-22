Общественники помогли отцу-одиночке вернуть себе детей

Благотворительные фонды и волонтеры помогли отцу с тремя детьми из Коми приобрести двухкомнатную квартиру и сделать в ней ремонт, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем канале в МАКСе. Мать устранилась от воспитания, а из-за условий в ветхом доме дети временно находились в приюте. Позже мужчина переехал в общежитие, сменил график работы и смог вернуть детей в семью.

При содействии регионального уполномоченного и благотворительных организаций «Страна для детей» и «Царьград» для семьи приобрели благоустроенное жилье в их селе. Волонтеры помогли с поклейкой обоев и покраской, а местная администрация взяла на себя ремонт проводки и установку сантехники. Детский омбудсмен отметила, что данная ситуация наглядно показывает высокую эффективность системной поддержки ответственного родительства.

Ранее омбудсмен рассказала, что все профильные ведомства подключены к ситуации вокруг девочки Софии, спасенной бойцами СВО из подвала дома в Константиновке. Родители девочки умерли при налете украинских дронов. Львова-Белова добавила, что родственники девочки уже готовят для нее комнату.