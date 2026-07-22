Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 13:30

Общественники помогли отцу-одиночке вернуть себе детей

Общественники и волонтеры помогли многодетному отцу из Коми воссоединить семью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Благотворительные фонды и волонтеры помогли отцу с тремя детьми из Коми приобрести двухкомнатную квартиру и сделать в ней ремонт, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем канале в МАКСе. Мать устранилась от воспитания, а из-за условий в ветхом доме дети временно находились в приюте. Позже мужчина переехал в общежитие, сменил график работы и смог вернуть детей в семью.

При содействии регионального уполномоченного и благотворительных организаций «Страна для детей» и «Царьград» для семьи приобрели благоустроенное жилье в их селе. Волонтеры помогли с поклейкой обоев и покраской, а местная администрация взяла на себя ремонт проводки и установку сантехники. Детский омбудсмен отметила, что данная ситуация наглядно показывает высокую эффективность системной поддержки ответственного родительства.

Ранее омбудсмен рассказала, что все профильные ведомства подключены к ситуации вокруг девочки Софии, спасенной бойцами СВО из подвала дома в Константиновке. Родители девочки умерли при налете украинских дронов. Львова-Белова добавила, что родственники девочки уже готовят для нее комнату.

Власть
Мария Львова-Белова
родители
дети
омбудсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Wildberries и Мираторгу, подрывник в метро: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Невролог перечислила неочевидных предвестников болезни Паркинсона
Юрист объяснила, можно ли сотруднику оформить отпуск сразу на 28 дней
«Не собираемся атаковать»: в МИД России раскрыли планы страны
Назван безопасный и эффективный способ борьбы с сорняками
Стало известно, правда ли зумеры беспечны и даже не думают о покупке жилья
Невролог раскрыла специфические симптомы болезни Паркинсона у молодежи
Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России
Арестович назвал смену главкома ВСУ «планом Зеленского»
В тайге под Иркутском обнаружили майнинговую ферму
Экономист ответил, куда выгоднее всего вкладывать деньги
В России серьезно усложнили жизнь мошенникам
Невролог дал советы, как предотвратить развитие деменции
Россиянка заразилась лихорадкой денге после укуса комара
Раскрыты подробности атаки украинских дронов на Краснодар
ГД одобрила закон, запрещающий осужденным релокантам жениться и менять имя
В России заработала крупнейшая ветроэлектростанцию в стране
Арифулина объяснила, почему утвердила Пелагею на главную роль
Россиянам назвали главную опасность солевых растворов в борьбе с сорняками
Психиатр рассказал, много ли трудоголиков в России
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.