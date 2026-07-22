В Ялте часть дома обрушилась после атаки БПЛА Курлаева: в Ялте обрушился фасад многоэтажки после удара беспилотника ВСУ

В Ялте обрушилась фасадная часть многоэтажки после атаки беспилотников ВСУ, сообщила помощница главы Крыма Ольга Курлаева в Telegram-канале. Она отметила, что в здание в ночь на 22 июля врезался БПЛА.

В результате удара возник сильный пожар. Выгорели семь квартир. Огонь тушили четыре часа. Произошло частичное обрушение фасадной части. Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек, — написала Курлаева.

Она отметила, что в результате инцидента пострадали 17 человек, шестеро из них в стационаре. Трое ялтинцев находятся в тяжелом состоянии, 16 человек спасены. Остальным обратившимся оказывают медицинскую и психологическую помощь, ситуация на контроле у главы Крыма.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Ялту выросло до 17 человек. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отмечал, что удар беспилотника пришелся по многоэтажному жилому дому. До этого он сообщал о 13 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.