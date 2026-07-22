Финэксперт разъяснил, что значит для россиян новый закон о криптовалюте

Принятие нового закона о легализации криптовалют обеспечит защиту интересов людей, инвестирующих в цифровые активы, заявил NEWS.ru финансовый эксперт и предприниматель Александр Винник. По его словам, этот шаг также сократит количество участников рынка, работающих вне правового поля.

Принятый закон [о легализации криптовалюты] впервые создает понятные правила игры для российской криптоиндустрии. Регулировать операции будет Центробанк. Вложения в крипту и хранение ее на кошельках станут легальными, что обеспечит полноценную защиту активов для обычных инвесторов. И в случае проблем это поможет получить юридическую поддержку. Это также позволит привлечь тех, кто раньше обходил виртуальный рынок из-за неясного регулирования. Но без статуса квалифицированного инвестора вложения ограничены всего 300 тыс. рублей в год, а инвестировать получится только в самые популярные монеты, — пояснил Винник.

Он подчеркнул, что закон рассматривает криптовалюту прежде всего как инвестиционный инструмент. По словам эксперта, платежи цифровыми активами за товары и услуги остаются недоступными. Однако он отметил, что послабления предусмотрены для крупных компаний, занимающихся внешней торговлей, на фоне санкций.

Сейчас люди в основном пользуются зарубежными площадками прямого обмена, а о лицензировании таких сервисов речи не идет. Если инвесторам не предложить удобных альтернатив, велика вероятность, что часть из них решит остаться в серой зоне. Поэтому я бы сказал, что пока закон предлагает только возможность познакомиться с криптовалютой широкому кругу людей, а до полноценной легализации рынку еще далеко. Позже Центробанк определит перечень доступных монет, а также разъяснит лимиты на операции. По словам регулятора, ему предстоит принять еще не один десяток подзаконных актов, — резюмировал Винник.

Ранее Госдума приняла закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.