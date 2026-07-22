Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 13:34

Финэксперт разъяснил, что значит для россиян новый закон о криптовалюте

Финэксперт Винник: новый закон защитит интересы криптоинвесторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Принятие нового закона о легализации криптовалют обеспечит защиту интересов людей, инвестирующих в цифровые активы, заявил NEWS.ru финансовый эксперт и предприниматель Александр Винник. По его словам, этот шаг также сократит количество участников рынка, работающих вне правового поля.

Принятый закон [о легализации криптовалюты] впервые создает понятные правила игры для российской криптоиндустрии. Регулировать операции будет Центробанк. Вложения в крипту и хранение ее на кошельках станут легальными, что обеспечит полноценную защиту активов для обычных инвесторов. И в случае проблем это поможет получить юридическую поддержку. Это также позволит привлечь тех, кто раньше обходил виртуальный рынок из-за неясного регулирования. Но без статуса квалифицированного инвестора вложения ограничены всего 300 тыс. рублей в год, а инвестировать получится только в самые популярные монеты, — пояснил Винник.

Он подчеркнул, что закон рассматривает криптовалюту прежде всего как инвестиционный инструмент. По словам эксперта, платежи цифровыми активами за товары и услуги остаются недоступными. Однако он отметил, что послабления предусмотрены для крупных компаний, занимающихся внешней торговлей, на фоне санкций.

Сейчас люди в основном пользуются зарубежными площадками прямого обмена, а о лицензировании таких сервисов речи не идет. Если инвесторам не предложить удобных альтернатив, велика вероятность, что часть из них решит остаться в серой зоне. Поэтому я бы сказал, что пока закон предлагает только возможность познакомиться с криптовалютой широкому кругу людей, а до полноценной легализации рынку еще далеко. Позже Центробанк определит перечень доступных монет, а также разъяснит лимиты на операции. По словам регулятора, ему предстоит принять еще не один десяток подзаконных актов, — резюмировал Винник.

Ранее Госдума приняла закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

Общество
законы
россияне
криптовалюты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио раскрыл, кто может поставить точку в конфликте на Украине
Удары по Wildberries и Мираторгу, подрывник в метро: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Невролог перечислила неочевидных предвестников болезни Паркинсона
Юрист объяснила, можно ли сотруднику оформить отпуск сразу на 28 дней
«Не собираемся атаковать»: в МИД России раскрыли планы страны
Назван безопасный и эффективный способ борьбы с сорняками
Стало известно, правда ли зумеры беспечны и даже не думают о покупке жилья
Невролог раскрыла специфические симптомы болезни Паркинсона у молодежи
Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России
Арестович назвал смену главкома ВСУ «планом Зеленского»
В тайге под Иркутском обнаружили майнинговую ферму
Экономист ответил, куда выгоднее всего вкладывать деньги
В России серьезно усложнили жизнь мошенникам
Невролог дал советы, как предотвратить развитие деменции
Россиянка заразилась лихорадкой денге после укуса комара
Раскрыты подробности атаки украинских дронов на Краснодар
ГД одобрила закон, запрещающий осужденным релокантам жениться и менять имя
В России заработала крупнейшая ветроэлектростанцию в стране
Арифулина объяснила, почему утвердила Пелагею на главную роль
Россиянам назвали главную опасность солевых растворов в борьбе с сорняками
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.