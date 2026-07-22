Путин заявил о росте ненефтегазовых доходов России

Ненефтегазовые доходы России во втором квартале оказались более чем на четверть выше показателей за аналогичный период прошлого года, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. Президент добавил, что в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 196 млрд рублей. Запись трансляции опубликовали на странице Кремля во «ВКонтакте».

Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов, причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором, — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что трудности на топливном рынке носят временный характер. Он подчеркнул, что эти сложности не могут повлиять на экономическую ситуацию в стране.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что мера помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий.