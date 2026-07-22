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22 июля 2026 в 12:24

Ураганный ветер «обезглавил» жилые дома в российском регионе

Ураганный ветер до 40 м/с повредил кровли 70 домов в Алтайском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Алтайском крае около 70 жилых зданий пострадали из-за сильного урагана, сообщили в пресс-службе МЧС России. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду.

В Краснощековском районе, где были зафиксированы порывы ветра около 40 метров в секунду, выявлены повреждения кровель порядка 70 жилых домов. Для контроля ситуации на месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю, — следует из сообщения.

По информации от ведомства, наиболее сложная ситуация наблюдается в Краснощековском и Чарышском районах, где электроснабжение было нарушено в 44 населенных пунктах. На случай чрезвычайных ситуаций подготовлены пункты временного размещения. К устранению последствий непогоды задействовано свыше 250 человек и 57 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге во время урагана погиб человек. 74-летний пенсионер был насмерть придавлен сосной в лесу, когда пытался найти укрытие от непогоды. Трагедия произошла в Заречном. Спасти мужчину не удалось.

До этого в городе Октябрьском сильный ветер и дождь сорвали крышу лабораторного корпуса нефтяного колледжа имени Степана Кувыкина. Инцидент обошелся без пострадавших.

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