Ураган снес крышу с нефтяного колледжа в Башкирии МЧС: ураганный ветер и дождь снесли кровлю с нефтяного колледжа в Башкирии

Сильный ветер и дождь сорвали крышу лабораторного корпуса нефтяного колледжа имени Степана Кувыкина в Башкирии, сообщили в канале местного МЧС в МАКСе. Заведение располагается в городе Октябрьском. В ходе инцидента никто не пострадал.

По словам башкирских спасателей, в колледже уже запланированы восстановительные работы. Они напомнили, что при ураганном ветре и осадках необходимо соблюдать меры безопасности, не выходить на улицу, не находиться рядом с деревьями и рекламными щитами.

Ранее шквалистый ветер снес часть кровли со здания средней школы № 7 в Петровом Валу в Волгоградской области. Специалисты уже приступили к устранению повреждений. Они убирают опасные обломки и оценивают масштабы ущерба.

Также до этого 11 человек оказались заблокированы на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за обрушившейся непогоды. Всего на одной из опор застряли четыре кабинки с пассажирами. Канатная дорога проходит через Волгу и связывает Нижний Новгород с Бором. Переправу удалось вновь запустить после экстренной остановки.