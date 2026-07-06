Ураганный ветер повредил здание школы в Волгоградской области

Сильный порыв ветра сорвал часть кровли со здания средней школы № 7 в Петровом Валу, расположенном в Камышинском районе Волгоградской области, сообщил ТАСС председатель комитета образования Камышинского района Дмитрий Верголасов. В настоящее время специалисты проводят оценку состояния конструкций и устраняют повреждения.

В результате прохождения грозового фронта и шквалистого ветра у нас произошел частичный срыв скатной кровли основного здания СШ № 7 города Петрова Вала Камышинского района Волгоградской области. На данный момент у нас создан оперативный штаб под руководством главы Камышинского муниципального района для оценки ущерба, ликвидации последствий, — уточнил он.

По его словам, на месте происшествия уже работают эксперты. Они осматривают здание, убирают опасные обломки и одновременно выясняют масштабы ущерба для дальнейшей разработки проектно-сметной документации.

Ранее сообщалось, что четыре кабинки канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, остановились из-за внезапного ухудшения погодных условий. В момент инцидента на воздушной переправе находились 11 человек. Непредвиденная остановка произошла вследствие бушующего в регионе ураганного ветра, который стал причиной падения деревьев и повреждения кровель зданий.