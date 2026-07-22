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22 июля 2026 в 12:13

Появились подробности поисков пропавшей в Подмосковье девочки

В поисках пропавшей в Серпухове девочки задействованы около 300 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В поисковых операциях, направленных на поиск 13-летней девочки, пропавшей несколько дней назад в подмосковном Серпухове, задействованы около 300 человек, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям. Уже обследовано порядка 300 квадратных километров.

В ежедневных поисках девочки участвуют 200-300 человек. Поиски ведутся круглосуточно, — поделился собеседник агентства.

Ранее поисковый отряд «Спас Град» информировал, что подросток перестала выходить на связь 19 июля. Ее рост составляет 146 сантиметров, она среднего телосложения. У девочки русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения на ней были черная кофта, джинсы и кроссовки аналогичного цвета.

Также сообщалось, что собака вывела поисковиков к следам автомобиля: ищейка привела к дороге, где были обнаружены следы остановки машины. Девочка пропала, когда искала потерянное кольцо. Мать сразу же сообщила в полицию. К утру к поискам присоединились сотни волонтеров, местные жители и кинологи.

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