Появились подробности поисков пропавшей в Подмосковье девочки В поисках пропавшей в Серпухове девочки задействованы около 300 человек

В поисковых операциях, направленных на поиск 13-летней девочки, пропавшей несколько дней назад в подмосковном Серпухове, задействованы около 300 человек, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям. Уже обследовано порядка 300 квадратных километров.

В ежедневных поисках девочки участвуют 200-300 человек. Поиски ведутся круглосуточно, — поделился собеседник агентства.

Ранее поисковый отряд «Спас Град» информировал, что подросток перестала выходить на связь 19 июля. Ее рост составляет 146 сантиметров, она среднего телосложения. У девочки русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения на ней были черная кофта, джинсы и кроссовки аналогичного цвета.

Также сообщалось, что собака вывела поисковиков к следам автомобиля: ищейка привела к дороге, где были обнаружены следы остановки машины. Девочка пропала, когда искала потерянное кольцо. Мать сразу же сообщила в полицию. К утру к поискам присоединились сотни волонтеров, местные жители и кинологи.