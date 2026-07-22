В Кремле заявили, что условия по остановке конфликта на Украине еще в силе

В Кремле заявили, что условия по остановке конфликта на Украине еще в силе Песков: Путин уже обозначил условия по прекращению военных действий

Условия остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо всем известны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференс-колла. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, глава государства Владимир Путин озвучил параметры во время выступления в МИД РФ.

Все эти условия действуют до сих пор, эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве, — указал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что для России абсолютно неприемлемо размещение иностранного контингента на территории Украины. Он напомнил, что СВО проводится в том числе для того, что в стране не было войск НАТО.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН по поводу слов американского президента Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, лучше напрямую задать вопросы и получить ответы.