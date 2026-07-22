Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 12:29

В Кремле заявили, что условия по остановке конфликта на Украине еще в силе

Песков: Путин уже обозначил условия по прекращению военных действий

Подписывайтесь на нас в MAX

Условия остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо всем известны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференс-колла. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, глава государства Владимир Путин озвучил параметры во время выступления в МИД РФ.

Все эти условия действуют до сих пор, эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве, — указал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что для России абсолютно неприемлемо размещение иностранного контингента на территории Украины. Он напомнил, что СВО проводится в том числе для того, что в стране не было войск НАТО.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН по поводу слов американского президента Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, лучше напрямую задать вопросы и получить ответы.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Путин
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки сотрудников МВД и Росгвардии
В Курске раскрыли последствия налета ВСУ
Украинца осудили на 24 года за подготовку к совершению теракта на Кубани
«Нечем гордиться»: депутат о причинах кадровых изменений в командовании ВСУ
Лавров встретился на полях АСЕАН с еще одним иностранным министром
Число пострадавших при атаке ВСУ на Ялту увеличилось
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
Власти раскрыли приоритеты распределения нефтепродуктов
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что будет завтра, тревога, скачки давления
«Россия не уступит»: в США признали неэффективность стратегии против РФ
В ЦИК России рассказали о подготовке к электронному голосованию
На территории бастиона в Петербурге нашли редкие монеты XVII века
Песня Высоцкого неожиданно прозвучала на европейском радио
Полиция нашла «резиновую» квартиру, в которой прописались 30 мигрантов
Киев и Одесса ответят за Wildberries: удары по Украине 22 июля
Женщина погибла из-за падения на нее мужчины с высоты
В Ялте раскрыли страшные последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке
Финансист ответил, повлияет ли обострение иранского конфликта на цену нефти
Зоозащитница раскрыла, как не купить питомца у «черных» разведенцев
Водитель подделал номера прямо у АЗС и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.