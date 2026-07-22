Пианист Мацуев рассказал, как относятся к русской культуре за рубежом Пианист Мацуев: зарубежная публика с теплом принимает русскую культуру

Зарубежная публика принимает русскую культуру с большим теплом, заявил народный артист России, пианист Денис Мацуев. По его словам, которые приводит РИА Новости, талант и музыка не имеют не имеют границ и национальности, поэтому его репертуар включает сочинения композиторов разных стран.

Русскую культуру воспринимают за рубежом на ура, — поделился Мацуев.

Музыкант отметил, что за свою карьеру накопил около сотни программ — 53 оркестровых концерта, 25 сольных вечеров, множество камерных и джазовых проектов. Публика, с которой он общается в гастролях уже три десятилетия, доверяет его вкусу, и он исполняет как русскую классику, так и Бетховена с Шопеном.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что русская культура покорила Европу глубинными смыслами, а не эпатажем. По ее словам, творчество российских авторов захватывало внутренними вызовами, которые люди ставили сами перед собой.

До этого актер Игорь Жижикин заявил о сохранении связи между российскими артистами и американской киноиндустрией. По его словам, русские актеры все еще востребованы.