Актер Жижикин заявил о возрождении связей русских артистов с Голливудом Актер Жижикин заявил, что ему каждый день звонят из США с рабочими предложениями

Актер Игорь Жижикин, построивший успешную карьеру в Голливуде, заявил в интервью NEWS.ru в рамках Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле, что связи российских артистов с американской киноиндустрией остаются очень активными. Вопреки расхожему мнению об отсутствии контактов из-за политической повестки, российские актеры по-прежнему востребованы за океаном, отметил собеседник.

Да как же потеряны? Меня каждый день приглашают [сниматься в американском кино]. Каждый день мне звонят и на какие-то роли зовут. Ничего не потеряно вообще, все отлично, — сказал артист.

Жижикин добавил, что личные приоритеты стали причиной, по которой он не принимает пока предложения из США. Более интересны и предпочтительны в данный момент проекты в России, уточнил артист.

Из-за одного-двух дней лететь в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес мне уже не надо совершенно. В силу возраста моего и в силу того, что у меня и здесь (в России. — NEWS.ru) работы хватает, — пояснил актер.

Жижикин работал в Голливуде с мировыми знаменитостями Стивеном Спилбергом, Анджелиной Джоли и другими звездами. Сейчас он активно задействован в съемках в российских кинокартинах. На днях артист стал почетным гостем Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле.

Фестиваль проходит при поддержке Государственной корпорации «Ростех», банка ПСБ и правительства Ярославской области.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил мнение, что европейские страны начинают постепенно уставать от противостояния русской культуре. Особенно, по его словам, это ощущается в Италии, которая продолжает приглашать российских артистов.

Народный артист России Владимир Машков предположил, что попытки отмены русской культуры за рубежом обречены на провал. По его словам, русская культура продолжает оказывать значительное влияние на мировую, а создание препятствий на государственном уровне не может уничтожить ее глубокие корни.