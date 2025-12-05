ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:01

«Это легенда»: Жижикин рассказал, как Тагава попал на съемки в Россию

Актер Жижикин рассказал, что первым посоветовал продюсерам привезти в РФ Тагаву

Кэри-Хироюки Тагава Кэри-Хироюки Тагава Фото: imago stock&people/Global Look Press
Актер Игорь Жижикин рассказал, что первым посоветовал продюсерам привезти в РФ американского коллегу родом из Японии Кэри-Хироюки Тагаву для съемок в российском фильме «Иерей-сан». В беседе с NEWS.ru он назвал актера великим человеком, который всегда был готов прийти на помощь.

Тагава — прекрасный человек, замечательный, великий, душевный, он всегда помогал. У меня на съемках были проблемы с плечом, так он мне делал специальные точечные укалывания, чтобы вылечить. Я с ним работал и в Голливуде. Это я его, если честно, посоветовал привезти сюда в Россию, когда нам нужен был актер на японского священника. И продюсеры его привезли. Я был с ним в хороших очень отношениях. Мы очень много общались и дружили, — высказался Жижикин.

По его мнению, уход из жизни таких масштабных фигур, как Тагава, это потеря для мировой культуры. Артист отметил, что актер оставил после себя огромное наследие, которое продолжает вдохновлять новые поколения.

Жалко, когда такие люди, как Тагава, уходят. Это целое поколение. Он оставил след в кинематографе. По его прототипу были сделаны всевозможные комиксы с самурайскими высказываниями Тагавы. Так что это легенда, — резюмировал Жижикин.

Ранее сообщалось, что Тагава ушел из жизни в возрасте 75 лет. Он наиболее известен по ролям Сегуна в фильме «47 ронинов» и Шанг Цунга в «Мортал Комбат».

