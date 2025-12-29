Экранный комик — домашний тиран? Что происходит в семье Виктора Логинова

Исполнителя роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии. Его супруга актриса Мария Гуськова публично потребовала развода. NEWS.ru рассказывает подробности этой семейной драмы.

Сам Виктор Логинов на звонок корреспондента NEWS.ru не ответил.

«Я молчу про рукоприкладство»

27-летняя Гуськова в своих социальных сетях рассказала, что ее избранник якобы неоднократно поднимал на нее руку в период семейной жизни. По ее словам, под его давлением она была вынуждена отказываться от прохождения проб на некоторые проекты, кастингов и от участия в медийных кампаниях.

«Я молчу про рукоприкладство и все остальное, через что прошли женщины, в том числе и я. По глупости и от большой любви к человеку я отказывалась от своих личных возможностей — от большинства кастингов, фотосессий, походов на кинофестивали и театральные фестивали. Потому что в моей семье они считались неприемлемыми, и если я туда ногой шагну, я должна была непременно снять кольцо», — поделилась актриса.

Гуськова отметила, что всегда поддерживала супруга и была рядом с ним в тяжелых ситуациях, но в ответ тот, «когда набрался сил», назвал ее меркантильной.

«Я была рядом 24/7 с человеком, который был на финансовом и моральном дне. Я не замечала, как тону по всем фронтам, а он растет, хорошеет, набирается сил и параллельно творит гадкие поступки. И я считаю, что после всего, что я сделала для семьи, я вправе вернуть свои возможности, но меня сочли меркантильной», — рассказывает девушка.

«Знает, где живут мои родители»

По словам Гуськовой, после того как она подала заявление на развод, Логинов присылает ей угрозы. Она заявила, что он грозится испортить ее репутацию и якобы намекает на использование пиротехнических средств.

«Мне было сказано, что человек знает, где живут мои родители, мои бабушка с дедушкой. И мне было сказано, что взрывпакет работает очень быстро… Вот такая история. Были угрозы, что люди будут прислушиваться к нему, а не ко мне, что он придумает какие-то вещи, которые мне подпортят репутацию. Я не собираюсь молчать, как это делали другие пострадавшие морально женщины. Я хочу остановить эту цепочку», — призналась Мария.

«Никчемные оправдания»

По словам Гуськовой, последней каплей в браке с Логиновым для нее стало появление у него любовницы. Девушка признается, что однажды взяла его телефон и нашла там переписку с 23-летней девушкой.

«Я не побоялась. Нагло взяла телефон и прочитала то, что стало решающим моментом подать на развод и в суд. И после этого я еще пыталась наладить с ним отношения. Когда после громких слов и нежелания разводиться сегодня мой супруг покупает билеты девушке, планирует привести ее в наш дом, где все еще лежат мои драгоценности, личные вещи, которые я еще не успела перевезти. Это как усидеть на двух стульях… Когда я дала понять, что знаю об этом, услышала никчемные оправдания», — рассказала Гуськова.

