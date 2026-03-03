Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:21

В «Единой России» отметили политическую активность россиян

«Единая Россия»: 10 тыс. предложений поступило в народную программу партии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне прислали 10 тыс. предложений в новую народную программу «Единой России», сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Он отметил, что жители регионов активно включились в работу над новой редакцией программы.

Это подтверждает общественный запрос на участие в работе над главным программным документом «Единой России». Люди всех возрастов хотят участвовать в построении будущего нашей страны, — отметил Якушев.

Он отметил, что большая часть поступивших инициатив касается развития России. Около 1,4 тысячи предложений направлены на улучшение демографической обстановки в стране и поддержку семей с детьми. Еще 1,4 тыс.предложений касаются повышения производительности труда и решения культурно-ценностного вызова. По вопросам формирования технологического лидерства страны поступило около 1,3 тыс. предложений.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия начала сбор предложений для народной программы. По его словам, поучаствовать в этом может любой желающий.

