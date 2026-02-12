Медведев рассказал про съезд «Единой России» в августе Медведев: съезд «Единой России» в августе должен пройти в три этапа

Съезд «Единой России» в августе 2026 года пройдет в три этапа, сообщил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в рамках мероприятия будет принята предвыборная программа партии, передает РИА Новости.

Мы полагаем, что съезд должен пройти в три этапа. Подготовить уже предвыборный документ с конкретными позициями, с цифрами, с конкретными задачами, рассчитанными на пятилетку, — сказал он.

Ранее внутриполитический блок Кремля и руководство «Единой России» утвердили базовый вариант лидеров федеральной части партийного списка на думские выборы. Первые позиции займут председатель партии и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

До этого член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов заявил, что партия отмечает угрозы внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, основной активностью в этом направлении будет обладать Европа. По его оценке, после избрания американским президентом Дональда Трампа главные центры деятельности, направленной против России, переместились из США в европейские страны.