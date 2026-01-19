Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 09:09

Определена пятерка лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму

Медведев и Лавров возглавят список лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Внутриполитический блок Кремля и руководство «Единой России» утвердили базовый вариант лидеров федеральной части партийного списка на думские выборы, сообщает РБК со ссылкой на источники. Первые позиции займут председатель партии и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В пятерку также включили двух Героев России — руководителя штаба «Юнармии» Владислава Головина и военного корреспондента Евгения Поддубного. Кроме того, на выборы пойдет Герой Труда директор Московского клинического научно-исследовательского центра Марьяна Лысенко.

Источники отметили, что возвращение Медведева связано с ростом его рейтинга. Лавров, по открытым данным ВЦИОМа, остается вторым по уровню доверия среди российских политиков после президента.

Для партии важно присутствие женщины в списке, добавляют инсайдеры. Лысенко была одним из ведущих спикеров штаба президента Владимира Путина. Головина рассматривают как представителя участников боевых действий, а Поддубного — как влиятельный голос патриотического сегмента, включая «рассерженных патриотов».

Ранее член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов заявил, что партия отмечает угрозы внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, основной активностью в этом направлении будет обладать Европа. По его оценке, после избрания американским президентом Дональда Трампа главные центры деятельности, направленной против России, переместились из США в европейские страны.

