Жесткий ультиматум, сроки операции, потери: новые заявления Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление относительно ситуации на Ближнем Востоке. Что он сказал о сроках военной операции Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана, какое условие он выдвинул Ирану?

Сколько может продлиться операция против Ирана

Дональд Трамп отметил, что военная операция против Ирана может занять не более четырех недель.

«Речь шла о примерно четырехнедельном процессе, поэтому, учитывая силу, это большая страна, это займет четыре недели или меньше», — сказал он в интервью газете Daily Mail.

Как утверждает издание, глава Белого дома по-прежнему открыт для переговоров, при этом он заявил, что «говорить нужно было на прошлой неделе». Тем не менее он допустил приостановку ударов, если Тегеран «удовлетворит» Соединенные Штаты.

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупную военную операцию против Ирана. Израильские официальные лица сообщили, что целью атак является предотвращение разработки Ираном ядерного оружия. Трамп, выступая с заявлением, подчеркнул намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал население Ирана к свержению действующего режима.

В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля также погибли его дочь, зять, внучка и невестка.

Трамп также высказался о ликвидации Хаменеи. По словам главы Белого дома, «на руках этого жестокого человека кровь сотен и тысяч американцев, он виновен в гибели бесконечного числа людей в разных странах».

Какие жесткие требования выдвинул Трамп в адрес Ирана

Дональд Трамп заявил, что иранским силовикам и военным грозит гибель, если они не сдадутся после американской атаки.

«Я снова призываю Корпус стражей исламской революции, иранскую армию, полицию сложить оружие и получить полный иммунитет или несомненную смерть. Смерть станет фактом, это не будет приятно», — сказал Трамп в видеообращении.

Он обратился к иранскому народу с призывом воспользоваться текущим моментом, подчеркнув, что выполнил свое обещание перед гражданами страны.

«Остальное зависит от вас. Мы будем с вами, чтобы помочь», — сказал Трамп.

Что Трамп сказал о потерях США и пораженных целях в Иране

Трамп заявил, что в ходе ударов по Ирану были поражены сотни объектов, среди которых базы Корпуса стражей исламской революции, системы противоракетной обороны, а также здание Военно-морских сил и девять кораблей.

«Мы поразили сотни целей в Иране, включая объекты Корпуса стражей Исламской революции, иранские системы противовоздушной обороны. Только что было объявлено, что мы уничтожили девять кораблей и здание их военно-морского флота», — заявил президент США.

Кроме того, американский лидер признал, что американские военные могут понести еще большие потери в ходе операции против Ирана.

«Ранее сегодня Центральное командование ВС США сообщило, что погибли трое американских военнослужащих. <...> Мы молимся за полное выздоровление раненых и выражаем огромную любовь и вечную благодарность семьям погибших. К сожалению, вероятно, могут быть еще [потери], прежде чем это закончится», — сказал он.

