02 марта 2026 в 01:54

Медики озвучили число пострадавших при атаке Ирана на Иерусалим

Times of Israel: три человека получили ранения при ударе Ирана по Иерусалиму

Иерусалим, Израиль Иерусалим, Израиль Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press
Три человека пострадали в результате атаки иранской баллистической ракеты на один из районов Иерусалима, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. Израильская армия подтвердила пуски ракет из Исламской Республики и заявила, что ведет перехват.

В результате попадания иранской баллистической ракеты на дорогу в районе Иерусалима три человека получили ранения, — говорится в материале издания.

По данным газеты, 46-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое — легкие. Все они доставлены в больницы. Израильские системы ПВО работают в усиленном режиме, однако часть ракет, по предварительным данным, преодолела защиту.

Атака на Иерусалим стала частью массированного ответного удара Ирана, начатого после гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате американо-израильской операции 28 февраля. Иранские ракеты уже поражали цели в Тель-Авиве, а также в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что российским гражданам, желающим покинуть Израиль, пока придется повременить с вылетом. Организация специальных рейсов для эвакуации в настоящий момент не планируется из-за невозможности воздушного сообщения.

