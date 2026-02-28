Ответная атака Ирана обернулась взрывами в еще одном городе Израиля В Иерусалиме прозвучали взрывы после ответной атаки Ирана на Израиль

В Иерусалиме зафиксировали взрывы после начала ответной атаки Ирана на Израиль, сообщили The New York Times и Al Jazeera. По информации журналистов, до этого израильская армия предупредила о двух волнах пусков иранских ракет.

Известно, что по всему Израилю звучат сирены, местных жителей просят не покидать укрытия. Утром 28 февраля Тель-Авив и Вашингтон начали атаку на Тегеран.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Тегерана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. По другому «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, считает он.

Также Трамп сообщил, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.