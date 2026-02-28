Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 12:54

Пушков указал Трампу на повторение роковой ошибки Буша-младшего в Иране

Сенатор Пушков: Трамп повторил иракский сценарий Буша-младшего в Иране

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп повторяет в Иране иракский сценарий Джорджа Буша-младшего начала 2000-х годов, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, военная кампания Вашингтона была спровоцирована искусственно.

Трамп повторяет иракский сценарий Буша-младшего: агрессия предпринимается безо всякой угрозы для США, — отметил сенатор.

По словам Пушкова, Вашингтон использует ложные аргументы о военном потенциале Тегерана, чтобы оправдать вторжение. Он напомнил, что у Ирака не было оружия массового уничтожения, когда США в 2003 году начали военную кампанию против государства. Также у Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, способных достичь территории США, отметил сенатор.

По мнению Пушкова, США спровоцировали катастрофическую эскалацию в регионе. Угроза для Израиля и израильтян, которые полгода жили в мире, возросла в сотни раз, уточнил он.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.

Дональд Трамп
США
Иран
Ирак
Алексей Пушков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвалида вынесли на руках при пожаре в Якутске
Военэксперт предрек страшные последствия для Израиля в случае ответа Ирана
Посольство в Катаре обратилось к россиянам на фоне ударов в Ближнем Востоке
Появилась информация о жертвах атаки Израиля на штаб КСИР в Тегеране
Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам
Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары
Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?
В МИД Ирана призвали провести внеочередное заседание СБ ООН
Россиянам рассказали, как можно выехать из Ирана
Жириновский предсказал атаку на Иран задолго до обострения
Последствия работы ПВО Кувейта попали на видео
Появились неожиданные подробности атаки Ирана на базу США в Бахрейне
«Фальшивая риторика»: в Госдуме осудили военную операцию США против Ирана
В Австралии поддержали удары США по Ирану
Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби
На Западе раскрыли главный расчет США в атаке на Иран
«Крупнейший просчет США»: сенатор высказался об ударах по Ирану
Сигнал воздушной тревоги прервал прямой эфир из Катара
Эвакуация началась в самом высоком в мире здании
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.