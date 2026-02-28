Президент США Дональд Трамп повторяет в Иране иракский сценарий Джорджа Буша-младшего начала 2000-х годов, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, военная кампания Вашингтона была спровоцирована искусственно.

Трамп повторяет иракский сценарий Буша-младшего: агрессия предпринимается безо всякой угрозы для США, — отметил сенатор.

По словам Пушкова, Вашингтон использует ложные аргументы о военном потенциале Тегерана, чтобы оправдать вторжение. Он напомнил, что у Ирака не было оружия массового уничтожения, когда США в 2003 году начали военную кампанию против государства. Также у Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, способных достичь территории США, отметил сенатор.

По мнению Пушкова, США спровоцировали катастрофическую эскалацию в регионе. Угроза для Израиля и израильтян, которые полгода жили в мире, возросла в сотни раз, уточнил он.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.