Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 11:35

Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак

FT: наращивание сил США вокруг Ирана повторяет сценарий вторжения в Ирак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рост военного присутствия США на Ближнем Востоке повторяет сценарий подготовки к вторжению в Ирак в 2003 году, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков и бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона. Эксперты указывают на масштабы и темпы переброски сил.

Эксперт по военной стратегии из вашингтонского Center for a New American Security Бекки Вассер заявила, что «наращивание войск похоже на то, что» фиксировалось «непосредственно перед войной в Ираке», особенно в части сосредоточения ВВС.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Страул охарактеризовала происходящее как «значительные масштабы развертывания войск, которое осуществлено за очень короткий промежуток времени».

Эксперт-американист Малек Дудаков ранее заявил, что большое столкновение между США и Ираном вполне возможно. По его словам, американцы продолжают собирать в Ближневосточном регионе большие силы, а вашингтонские «ястребы» надеются на смену режима в Тегеране.

До этого пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в случае военного конфликта с США Иран выйдет победителем. Более того, афганские власти выразили готовность оказать ближневосточной стране посильную помощь.

Иран
Ирак
США
вторжения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв прогремел на северо-востоке Москвы
Российский вундеркинд покорил европейцев на престижном музыкальном конкурсе
Генерал ответил, почему таинственный самолет США смог пересечь границу РФ
Россиянам раскрыли, зачем нужен новый ГОСТ на бананы
Посетителя ресторана уличили в подкидывании волос из подмышек в еду
Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым
Мошенники начали использовать заблокированные сервисы для обмана россиян
В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану
Снегопад заставил москвичей дольше ждать курьеров
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе
Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов
Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США
Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы
Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто
Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую
Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады
Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США
Россияне перечислили главные мужские качества
Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW
Внук жестоко расправился с родственниками и сдался полиции
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.