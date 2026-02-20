Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак

Рост военного присутствия США на Ближнем Востоке повторяет сценарий подготовки к вторжению в Ирак в 2003 году, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков и бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона. Эксперты указывают на масштабы и темпы переброски сил.

Эксперт по военной стратегии из вашингтонского Center for a New American Security Бекки Вассер заявила, что «наращивание войск похоже на то, что» фиксировалось «непосредственно перед войной в Ираке», особенно в части сосредоточения ВВС.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Страул охарактеризовала происходящее как «значительные масштабы развертывания войск, которое осуществлено за очень короткий промежуток времени».

Эксперт-американист Малек Дудаков ранее заявил, что большое столкновение между США и Ираном вполне возможно. По его словам, американцы продолжают собирать в Ближневосточном регионе большие силы, а вашингтонские «ястребы» надеются на смену режима в Тегеране.

До этого пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в случае военного конфликта с США Иран выйдет победителем. Более того, афганские власти выразили готовность оказать ближневосточной стране посильную помощь.