Политолог оценил перспективы отношений США и Ирана Американист Дудаков не исключил большой войны между США и Ираном

Большое столкновение между США и Ираном вполне возможно, заявил NEWS.ru эксперт-американист Малек Дудаков. По его словам, американцы продолжают собирать в Ближневосточном регионе большие силы, а вашингтонские ястребы надеются на смену режима в Тегеране.

Нельзя исключать сценария большой заварушки, большого конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, потому что, как мы видим, американцы сейчас уже перенаправляют 2-ю авианосную ударную группу на пространство Ближнего Востока, а именно в Средиземное море для поддержки Израиля, — сказал Дудаков.

По его словам, это уже в большей степени напоминает те события двенадцатидневной войны примерно полгода назад.

Я не исключаю того, что все-таки ястребы в команде Трампа попытаются каким-то радикальным сценарием устроить смену режима в Иране, понадеявшись на то, что молниеносный удар по объектам в Иране спровоцирует коллапс власти и приведет кого-то, какую-то оппозицию (хоть ее практически никакой и нет, потому что она там вся находится в эмиграции) к власти, — сказал политолог.

Ранее пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в случае военного конфликта с США Иран выйдет победителем. Более того, афганские власти выразили готовность оказать ближневосточной стране посильную помощь.