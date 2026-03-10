Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 23:15

США не смогли проверить информацию о минировании Ормузского пролива

Трамп признал, что США не имеют данных о минировании Ормузского пролива Ираном

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вашингтон не имеет подтвержденной информации об установке мин Ираном в Ормузском проливе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем посте в Truth Social. Он потребовал немедленно убрать мины, «если они есть», пригрозив в противном случае «военными последствиями невиданного уровня».

Если Иран установил какие-то мины в Ормузском проливе, но у нас нет данных о том, что это произошло, то мы хотим, чтобы они были немедленно убраны, — указал американский лидер.

Он также добавил, что в случае невыполнения требования Иран столкнется с беспрецедентным ответом, а если мины уберут, это станет «огромным шагом в правильном направлении». Иранские официальные лица неоднократно угрожали перекрыть пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Однако конкретных доказательств минирования представлено до сих пор не было.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе. Министр войны подчеркнул, что Вашингтон работает с партнерами в энергетической сфере для контроля ситуации. Этот вопрос является ключевым для Трампа, и он не спускает руку с пульса.

Ормузский пролив
минирования
Дональд Трамп
Иран
