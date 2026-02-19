Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 14:53

Туск пригрозил России и Белоруссии «Восточным щитом»

Туск: Польша способна заминировать границы с Россией и Белоруссией за 48 часов

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
Польша после выхода из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, сможет оперативно минировать свои границы с Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции, которую транслировал TVP Info. По его словам, Варшава способна задействовать «Восточный щит» в течение 48 часов в случае возникновения опасности.

Я хотел бы вас проинформировать о том, что Польша в эти часы выходит из Оттавской конвенции. <...> В рамках проекта «Восточный щит» мы получим способность минирования польской границы в случае опасности в течение 48 часов, — сказал Туск.

Ранее стало известно, что Польша официально выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля. Как сообщил замглавы Минобороны страны Цезарий Томчик, после этого Варшава сможет производить этот тип вооружений.

До этого представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с решением Финляндии выйти из конвенции о запрете противопехотных мин. По ее словам, речь идет о мерах в том числе военно-технического характера. Хельсинки 10 января официально покинул Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.

