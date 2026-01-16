Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 11:46

Названа дата выхода Польши из Оттавской конвенции по противопехотным минам

Минобороны Польши: Варшава выйдет из Оттавской конвенции по минам 20 февраля

Цезарий Томчик Цезарий Томчик Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press
Польша официально выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля, сообщил радиостанции Radio Zet замглавы Минобороны Цезарий Томчик. По его словам, после этого Варшава сможет производить этот тип вооружений.

Польша выходит из Оттавской конвенции 20 февраля, — сказал Томчик.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с решением Финляндии выйти из конвенции о запрете противопехотных мин. По ее словам, речь идет о мерах в том числе военно-технического характера. Хельсинки 10 января официально покинул Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.

До этого стало известно, что Литва официально вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин. Выход из договора вступил в силу по истечении шестимесячного срока с момента уведомления генерального секретаря Организации Объединенных Наций о решении Вильнюса.

