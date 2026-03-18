Военэксперт ответил, почему США вызвались заняться разминированием Украины

Соединенные Штаты будут заниматься разминированием территории Украины ради собственной выгоды, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, расчистка земель пройдет под видом гуманитарной миссии, но истинной целью станет подготовка площадок для работы американских корпораций в сферах сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) говорил с Владимиром Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru), что должна быть подписана сделка по природным ресурсам или редкоземельным металлам. Часть месторождений находится на сопредельных с Россией территориях. Естественно, там мины, поэтому США нужно, чтобы кто-то их разминировал. Весь этот процесс пройдет под видом помощи Украине. Фактически будет объявлено, что она создана для очищения земли. Однако по факту начнется подготовка для работы американских компаний. Они займутся сельским хозяйством и добычей полезных ископаемых, — пояснил Кнутов.

Военэксперт не исключил, что так называемая зачистка от мин будет проводиться якобы в интересах местных жителей. Он добавил, что значительная часть украинских земель уже передана американцам.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали поиск подрядчиков для работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов и опасных материалов в ряде стран, включая Украину. Подрядчики будут заниматься обезвреживанием боеприпасов и взрывчатых веществ, а также компонентов химического и биологического оружия.