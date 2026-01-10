Хельсинки официально покинул Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, сообщил портал Yle. Отмечается, что Финляндия уведомила ООН о соответствующем решении 10 июля, денонсация вступает в действие через полгода.

Выход Финляндии из Оттавской конвенции по минам вступает в силу, — уточнили в издании.

Ранее член финляндской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема сообщил, что власти страны тайно изучают перспективу размещения ядерного оружия на своей территории. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Финляндией находятся на самой низкой точке за всю историю. Финляндия, став полноправным членом НАТО в 2023 году, оказалась в состоянии конфронтации с Россией, заявил политик. Он указал на рост антироссийских настроений и санкционного давления, а также на действия, направленные на использование Финляндии в качестве инструмента против РФ.

Также Мема уточнил, что годовые потери экономики Финляндии от прекращения торгового сотрудничества с Российской Федерацией оцениваются в €18–20 млрд. По его словам, если учесть другие негативные факторы, общий ущерб для страны может оказаться в три раза больше.