Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 13:43

Три сборные отказались играть с Россией на Кубке мира по хоккею

iDNES: Чехия, Швеция и Финляндия выступили против участия России в Кубке мира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборные Чехии, Швеции и Финляндии по хоккею уведомили НХЛ о своем нежелании участвовать в Кубке мира 2028 года в случае допуска до турнира российской команды, сообщает iDNES. По данным источника, лига уже проинформирована о консолидированной позиции этих трех европейских стран.

В самой Национальной хоккейной лиге заняли выжидательную позицию, заявив, что не намерены спешить с окончательным решением по данному вопросу. При этом в НХЛ подчеркнули, что оставляют дверь открытой для всех вариантов, учитывая, что до начала соревнований остается еще два года.

Накануне НХЛ официально объявила, что следующий розыгрыш Кубка мира состоится в 2028 году, и турнир впервые пройдет сразу в двух странах. Матчи группового этапа и по одной игре плей-офф примут Прага и Калгари, а решающие встречи — полуфиналы и финал — состоятся в Эдмонтоне.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что нападающего ХК «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина приветствовали овациями на домашней арене «Рейнджерс» «Мэдисон-сквер-гарден» перед матчем регулярного чемпионата Лиги 17 марта. Многие из болельщиков аплодировали 34-летнему спортсмену стоя.

хоккей
Россия
НХЛ
Чехия
Швеция
Финляндия
Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.