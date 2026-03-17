Три сборные отказались играть с Россией на Кубке мира по хоккею

Три сборные отказались играть с Россией на Кубке мира по хоккею iDNES: Чехия, Швеция и Финляндия выступили против участия России в Кубке мира

Сборные Чехии, Швеции и Финляндии по хоккею уведомили НХЛ о своем нежелании участвовать в Кубке мира 2028 года в случае допуска до турнира российской команды, сообщает iDNES. По данным источника, лига уже проинформирована о консолидированной позиции этих трех европейских стран.

В самой Национальной хоккейной лиге заняли выжидательную позицию, заявив, что не намерены спешить с окончательным решением по данному вопросу. При этом в НХЛ подчеркнули, что оставляют дверь открытой для всех вариантов, учитывая, что до начала соревнований остается еще два года.

Накануне НХЛ официально объявила, что следующий розыгрыш Кубка мира состоится в 2028 году, и турнир впервые пройдет сразу в двух странах. Матчи группового этапа и по одной игре плей-офф примут Прага и Калгари, а решающие встречи — полуфиналы и финал — состоятся в Эдмонтоне.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что нападающего ХК «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина приветствовали овациями на домашней арене «Рейнджерс» «Мэдисон-сквер-гарден» перед матчем регулярного чемпионата Лиги 17 марта. Многие из болельщиков аплодировали 34-летнему спортсмену стоя.