В Германии положили глаз на российские ядерные технологии Депутат Котре назвал российские ядерные технологии одними из ведущих в мире

Сотрудничество ФРГ с Россией в ядерной сфере является логичным, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, технологии РФ являются одними из ведущих в мире, передает корреспондент NEWS.ru.

Российские ядерные технологии являются одними из ведущих в мире. Поэтому меня бы не удивило, если бы мы сотрудничали с Россией и в этой области, — отметил Котре.

Котре добавил, что ФРГ придется приглашать специалистов со всего мира, так как страна «из-за своей наивности и идеологического подхода» утратила собственные знания в ядерной области. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также признавала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил, что вашингтонская администрация может обсудить с Ираном вопрос о разблокировке замороженных активов. По его словам, это произойдет, если Тегеран выполнит американские требования по ядерной программе.