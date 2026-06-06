ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 10:20

В Германии положили глаз на российские ядерные технологии

Депутат Котре назвал российские ядерные технологии одними из ведущих в мире

Штеффен Котре Штеффен Котре Фото: roscongress.ru/Елена Афонина
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудничество ФРГ с Россией в ядерной сфере является логичным, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, технологии РФ являются одними из ведущих в мире, передает корреспондент NEWS.ru.

Российские ядерные технологии являются одними из ведущих в мире. Поэтому меня бы не удивило, если бы мы сотрудничали с Россией и в этой области, — отметил Котре.

Котре добавил, что ФРГ придется приглашать специалистов со всего мира, так как страна «из-за своей наивности и идеологического подхода» утратила собственные знания в ядерной области. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также признавала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил, что вашингтонская администрация может обсудить с Ираном вопрос о разблокировке замороженных активов. По его словам, это произойдет, если Тегеран выполнит американские требования по ядерной программе.

Мир
ФРГ
ядерное топливо
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России представили новую версию детектора дронов «Булат»
Отец Маска рассказал, как долго продлится кризис в Ормузском проливе
Люди выстроились в огромные очереди ради получения памятного подарка с ПМЭФ
Главный дипломат Украины сделал резкое заявления о россиянах
Польские рестораторы не смогли «украинизировать» русские вареники
Финляндия закрыла небо на юго-востоке без объяснения причин
Пожар на тюменском НПЗ локализован
Три дрона ВСУ сбили над Черным морем в районе Севастополя
Суд вынес решение по многомиллионному иску к Пугачевой
Над Ленинградской областью сбиты 144 беспилотника ВСУ
Кронштадт «освободился от оков» ограничений
В США назвали страну, от которой исходит критическая угроза
Дрон ВСУ атаковал мать с двумя детьми в Брянской области
«Конфликт давний»: Песков указал на цели СВО
Песков раскрыл, какой зарубежный лидер считается желанным гостем в России
Атака ВСУ на Санкт-Петербург и Ленобласть 6 июня: что известно, последствия
Россия начала переговоры с Apple для возвращения МАКСа в App Store
Алиханов раскрыл, что в России сделают с ветхим флотом
Стало известно, за что грозит срок следователю по особо важным делам
Молодой человек вслух читал Булгакова на месте снесенного в Киеве памятника
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.