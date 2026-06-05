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05 июня 2026 в 11:10

Украинец на BMW спровоцировал разговоры о депортации иностранцев из Чехии

В Чехии могут ужесточить миграционные правила после видео с украинцем на BMW

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несколько заявлений об ужесточении миграционной политики прозвучали в Чехии после появления в Сети видео с украинским предпринимателем и блогером Василием Тулайданом, передает Idnes. На кадрах мужчина во время движения по скоростной магистрали на автомобиле BMW встал на сиденье и высунулся через люк, фактически отпустив управление машиной.

Видео привлекло внимание политиков. Спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура в соцсети X назвал такое поведение недопустимым и заявил, что его партия выступает за выдворение иностранцев, совершивших преступления на территории страны.

Кроме того, политик высказался за пересмотр льгот и механизмов временной защиты для украинцев. По его словам, власти также обсуждают усиление полномочий полиции и миграционных служб, а также ускорение процедур высылки иностранцев, нарушивших закон.

Государство должно иметь полный контроль над теми, кто проживает на его территории, и соблюдать их соответствие нашим законам, — заявил он.

Ранее Окамура заявил, что чехи устали от повсеместной украинской речи. По его словам, в Праге уже каждый третий человек — это иностранец, а в торговых центрах стало как на Украине.

Европа
Чехия
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украинцы
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