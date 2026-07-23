Звезда «Сватов» Добронравов назвал человека, которому он обязан почти всем Актер Добронравов признался, что преодолел жизненные трудности благодаря жене

Актер Федор Добронравов признался в беседе с NEWS.ru, что ему удалось преодолеть многие жизненные трудности лишь благодаря супруге. Звезда сериала «Сваты» подчеркнул, что женская поддержка является колоссальным фундаментом для любого состоявшегося мужчины.

Я по жизни наломал столько дров. Бедная жена, если бы не она, меня бы, наверное, не было. Она на свои плечи взяла все тяготы и лишения жизни житейской. Мне кажется, что за каждым состоявшимся мужчиной стоит женщина. Заботы женские, которые почти не видны, это же титанический труд, — убежден народный артист России.

Ранее Добронравов рассказал, что благодаря сериалу «Сваты» маленький мальчик смог победить онкологию. По его словам, при просмотре картины у малыша улучшалось общее состояние здоровья. Спустя годы отец мальчика снова вышел на связь, сообщив о полном выздоровлении ребенка.

Добронравов также призвал абитуриентов творческих вузов не отчаиваться при неудачном поступлении. По его мнению, в этом случае нужно поступать снова.