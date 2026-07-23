Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 14:05

Звезда «Сватов» Добронравов назвал человека, которому он обязан почти всем

Актер Добронравов признался, что преодолел жизненные трудности благодаря жене

Народный артист России, художественный руководитель Общенациональной программы «В кругу семьи» Федор Добронравов на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле Народный артист России, художественный руководитель Общенациональной программы «В кругу семьи» Федор Добронравов на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Федор Добронравов признался в беседе с NEWS.ru, что ему удалось преодолеть многие жизненные трудности лишь благодаря супруге. Звезда сериала «Сваты» подчеркнул, что женская поддержка является колоссальным фундаментом для любого состоявшегося мужчины.

Я по жизни наломал столько дров. Бедная жена, если бы не она, меня бы, наверное, не было. Она на свои плечи взяла все тяготы и лишения жизни житейской. Мне кажется, что за каждым состоявшимся мужчиной стоит женщина. Заботы женские, которые почти не видны, это же титанический труд, — убежден народный артист России.

Ранее Добронравов рассказал, что благодаря сериалу «Сваты» маленький мальчик смог победить онкологию. По его словам, при просмотре картины у малыша улучшалось общее состояние здоровья. Спустя годы отец мальчика снова вышел на связь, сообщив о полном выздоровлении ребенка.

Добронравов также призвал абитуриентов творческих вузов не отчаиваться при неудачном поступлении. По его мнению, в этом случае нужно поступать снова.

Культура
Федор Добронраров
артисты
российское кино
актеры
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сомнолог предостерег от самостоятельного приема мелатонина
Два мирных жителя пострадали при новых атаках ВСУ на Белгородскую область
Суд отказался отменять посмертный приговор отцу сестер Хачатурян
Удары возмездия ВС РФ по Украине 23 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Погода в Москве в пятницу, 24 июля: мелкий дождь, облачность и жара до +25
Россиянка потеряла память после применения скраба для головы
Путин назвал уникальную черту России
Появилась новая информация о взрыве в Егорьевске
«Все органы отключены»: раскрыто состояние придавленного воротами мальчика
Трагедия с военным вертолетом произошла в Чехии
Мать детоубийцы из Черняховска снова оказалась на допросе
Политолог оценил перспективы Федорова в противостоянии с Зеленским
Финэксперт объяснил, как вернуть деньги в случае ошибочного перевода
Москвичи ответили, довольны ли они капитальным ремонтом в столице
Врач объяснила, как не заразиться опасными паразитами на пляже
В «Острове Мечты» откроется мультимедийная улица с эффектом Naked Eye 3D
Запретные кадры с работой ПВО обошлись туристу в 50 тыс. рублей
Водитель дважды выкидывал пассажира из автобуса
Девушка не смогла убить жениха и позвала на помощь любовника
В Госдуме дали важный совет США для урегулирования конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.