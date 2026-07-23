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23 июля 2026 в 14:46

Водитель дважды выкидывал пассажира из автобуса

«Фонтанка»: водитель в Петербурге протащил пассажира по салону и вышвырнул его

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Водитель автобуса в поселке Шушары в Санкт-Петербурге протащил пассажира по салону и вышвырнул за двери, пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» со ссылкой на очевидцев события. По имеющейся информации, шофер дважды выгонял мужчину из транспорта. Весь конфликт он сопровождал постоянной нецензурной лексикой.

Инцидент произошел 22 июля в автобусе № 190 на остановке «Старорусский проспект». Причины конфликта неизвестны. Со слов очевидцев, водитель грубо выпроводил одного человека.

После того, как он вернулся через другую дверь, шофер снова использовал силу, чтобы снова вышвырнуть пассажира из транспорта. Во время потасовки молодой человек ни разу не ударил водителя. Он только просил вызвать полицию.

По сообщению ГУП «Пассажиравтотранс», с водителем проведут служебную проверку. По ее результатам его привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее толпа подростков в Челябинске жестоко избила школьника. Согласно имеющейся информации, на юношу напали десять человек. Один из них разбил ему нос.

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