В «Острове Мечты» откроется мультимедийная улица с эффектом Naked Eye 3D

В парке «Остров Мечты» появится первая в стране мультимедийная улица, использующая технологию Naked Eye 3D. Огромные экраны позволят видеть объемные изображения без очков, а персонажи анимационных историй выйдут за пределы зданий, превращая прогулку в интерактивное шоу.

«Город Мечтателей» — это сердце новой уличной зоны парка, которая откроется 1 августа, а празднование состоится в День города Москвы. После этого тематический парк «Остров Мечты» попадет в топ-5 мировых парков развлечений по числу механических аттракционов, которых станет более 60. Количество тематических вселенных увеличится до 15.

При разработке «Города Мечтателей» мы хотели создать пространство, где технологии становятся частью городской среды. Это первая подобная мультимедийная улица в России, объединяющая цифровое искусство, гастрономию и отдых в единую концепцию, — рассказала заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

Мультимедийные инсталляции будут соседствовать с кафе, ресторанами, площадками для уличных артистов, зонами отдыха и торговыми точками. На территории будут обозначены специальные места для обзора, откуда можно насладиться максимальным объемным эффектом.

Ранее сообщалось, что культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» обновил правила посещения и презентовал сервисы, которые существенно повысят комфорт гостей. В частности, организация представила первую в России систему «Одиночный заезд» для экстремальных аттракционов уличной части парка.