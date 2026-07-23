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23 июля 2026 в 14:44

Девушка не смогла убить жениха и позвала на помощь любовника

В Индии невеста с помощью любовника избавилась от жениха

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Полиция индийского штата Махараштра раскрыла новые обстоятельства гибели 26-летнего Кетана Агарвала, которого его невеста Сия Гоял и тайный возлюбленный Четан Чоудхари сбросили со скалы в горах, сообщает The Times of India. Трагедия произошла 18 июня в Железном форте, куда пара отправилась из города Пуна.

Мы решили расправиться с Агарвалом, потому что совместный побег опозорил бы наши семьи. Устранение жениха позволило бы нам позже быть вместе, не испортив отношений с родными, — заявили задержанные.

Как установили следователи в конце июля, Гоял и Чоудхари тщательно спланировали преступление. Влюбленные изучили множество способов убийства, остановились на инсценировке несчастного случая и объездили несколько локаций, прежде чем выбрать Железный форт. За четыре дня до гибели Агарвала, 14 июня, девушка уже пыталась столкнуть его со скалы в одиночку, но безуспешно. 18 июня она повторила попытку, действуя уже вместе с любовником.

Ранее в США 15-летняя школьница из штата Иллинойс расправилась с пятью родственниками из-за конфликта по поводу учебы. Недопонимание началось, когда у девушки возникли трудности в школе, что привело к ее переводу на домашнее обучение.

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