Любовник зарезал женщину, которая ушла к нему от мужа три месяца назад Тело москвички обнаружили в доме любовника через три месяца после ухода от мужа

В Москве мужчина расправился с женщиной, которая ушла к нему от супруга, передает Telegram-канал «112». Тело погибшей с порезом на шее нашли в арендованной квартире.

По данным канала, в феврале этого года 38-летняя москвичка ушла от мужа к другому мужчине. Спустя некоторое время она перестала выходить на связь и отвечать на сообщения. Обеспокоенный супруг обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении.

Правоохранители обнаружили тело женщины в квартире, которую снимал ее новый избранник. Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кении мужчина расправился с бывшей возлюбленной после расставания. За несколько недель до трагедии женщина съехала от молодого человека. Подозреваемый пришел в офис с ножом. Мужчина напал на бывшую девушку после окончания рабочего дня и нанес ей несколько ударов, а потом попытался скрыться. Свидетели отвезли ее в ближайшую клинику, где она скончалась от полученных травм.