Молния убила велосипедиста на Кубани

Мужчина на велосипеде погиб после удара молнии в Краснодаре

В Краснодаре молния попала в мужчину на велосипеде, пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на очевидцев. По информации источника, велосипедист погиб на месте, несмотря на усилия врачей.

Трагедия произошла на территории жилого комплекса «Лучший» в микрорайоне имени Петра Метальникова. На место прибыли медики скорой помощи. Предварительно, погибшим оказался 45-летний мужчина.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макаров подтвердила, что можно самостоятельно определить вероятность грозы по облакам и раскатам грома. Она пояснила, что расстояние до грозового фронта можно приблизительно вычислить по промежутку времени между вспышкой молнии и раскатом грома.

До этого не менее 14 человек погибли из-за ударов молний в семи районах Бангладеш. Многие из них были фермерами и получили смертельные ранения во время работы на полях.

Также четыре пассажирских самолета получили удары молний в районе Сочи утром 15 апреля. Воздушные суда благополучно приземлились, никто из находившихся на борту не пострадал.

