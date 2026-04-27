Молнии убили 14 человек в одной из стран Азии

Не менее 14 человек погибли из-за ударов молний в семи районах Бангладеш

Не менее 14 человек погибли из-за ударов молний в семи районах Бангладеш, сообщило издание Dhaka Tribune. Многие из них были фермерами и получили смертельные ранения во время работы на полях.

При этом несколько человек пострадали, их доставили в больницы. Наряду с молниями, в стране прошли сильные дожди.

Ранее в бразильском городе Сан-Паулу мощный шторм с градом привел к значительным перебоям в работе транспорта и повреждению имущества. Повреждены тысячи автомашин и здания. Ледяная крупа толстым слоем покрыла дворы, дороги, дома и автомобили, что затруднило передвижение по городу.

До этого четыре пассажирских самолета получили удары молний в районе Сочи утром 15 апреля. Во всех случаях воздушные суда благополучно завершили полет, никто из находившихся на борту не пострадал. Отмечается, что первым тогда пострадал лайнер, следовавший из Перми. Разряд пробил в корпусе шесть отверстий и повредил носовой обтекатель, однако командир воздушного судна принял решение садиться в аэропорту назначения.

