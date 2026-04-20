Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 11:59

Сильнейший град повредил десятки тысяч автомобилей в Сан-Паулу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В бразильском городе Сан-Паулу мощный шторм с градом привел к значительным перебоям в работе транспорта и повреждению имущества, сообщает ИС «Вести». Повреждены тысячи автомашин и здания.

Как сообщается, ледяная крупа толстым слоем покрыла дворы, дороги, дома и автомобили, что затруднило передвижение по городу. В некоторых районах видимость снизилась до нескольких метров из-за интенсивности осадков.

До этого стало известно, что в регионе Тетуан на севере Марокко автомобиль затонул в потоке воды после сильных дождей. Во время поисковых работ на месте происшествия были обнаружены тела четырех человек, трое из которых — дети в возрасте двух, 12 и 14 лет. Еще один пассажир числится без вести пропавшим.

Ранее власти Бали ввели наивысший уровень погодной опасности из-за затяжных ливней, вызвавших наводнения и оползни. Синоптики прогнозировали действие экстремальных осадков до 26 февраля, предупредив об усилении ветра и высоких волнах в южной акватории. Спасательные службы призвали жителей и туристов к предельной осторожности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

