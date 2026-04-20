Сильнейший град повредил десятки тысяч автомобилей в Сан-Паулу

В бразильском городе Сан-Паулу мощный шторм с градом привел к значительным перебоям в работе транспорта и повреждению имущества, сообщает ИС «Вести». Повреждены тысячи автомашин и здания.

Как сообщается, ледяная крупа толстым слоем покрыла дворы, дороги, дома и автомобили, что затруднило передвижение по городу. В некоторых районах видимость снизилась до нескольких метров из-за интенсивности осадков.

До этого стало известно, что в регионе Тетуан на севере Марокко автомобиль затонул в потоке воды после сильных дождей. Во время поисковых работ на месте происшествия были обнаружены тела четырех человек, трое из которых — дети в возрасте двух, 12 и 14 лет. Еще один пассажир числится без вести пропавшим.

Ранее власти Бали ввели наивысший уровень погодной опасности из-за затяжных ливней, вызвавших наводнения и оползни. Синоптики прогнозировали действие экстремальных осадков до 26 февраля, предупредив об усилении ветра и высоких волнах в южной акватории. Спасательные службы призвали жителей и туристов к предельной осторожности.