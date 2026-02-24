На Бали объявили наивысший уровень погодной опасности

Власти индонезийского острова Бали ввели наивысший уровень погодной опасности, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на местное метеорологическое агентство. Причиной стали затяжные ливни, спровоцировавшие масштабные наводнения и оползни.

По прогнозам синоптиков, сильные и местами экстремальные осадки продлятся как минимум до 26 февраля. Кроме того, ожидается усиление ветра в прибрежных и равнинных районах — порывы могут достигать 12,5 м/с. Особенно внимательными следует быть в округах Денпасар, Бадунг, Булеленг, Карангасем, Клункунг и Гианьяр. В южной акватории Бали высота волн может достигать четырех метров.

Спасательные службы призвали местных жителей и туристов соблюдать предельную осторожность. Следует обходить подтопленные зоны и регулярно сверяться с официальными метеосводками.

Ранее туристов на Бали предупредили, что 19 марта на острове отмечают религиозный праздник День молчания. В этот день не рекомендуется шуметь и даже выходить из номеров отеля. Этот праздник считается главным религиозным событием на острове и знаменует начало нового года.