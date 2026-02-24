Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 09:54

На Бали объявили наивысший уровень погодной опасности

Власти Бали объявили красный уровень погодной опасности из-за затяжных ливней

Бали, Индонезия Бали, Индонезия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти индонезийского острова Бали ввели наивысший уровень погодной опасности, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на местное метеорологическое агентство. Причиной стали затяжные ливни, спровоцировавшие масштабные наводнения и оползни.

По прогнозам синоптиков, сильные и местами экстремальные осадки продлятся как минимум до 26 февраля. Кроме того, ожидается усиление ветра в прибрежных и равнинных районах — порывы могут достигать 12,5 м/с. Особенно внимательными следует быть в округах Денпасар, Бадунг, Булеленг, Карангасем, Клункунг и Гианьяр. В южной акватории Бали высота волн может достигать четырех метров.

Спасательные службы призвали местных жителей и туристов соблюдать предельную осторожность. Следует обходить подтопленные зоны и регулярно сверяться с официальными метеосводками.

Ранее туристов на Бали предупредили, что 19 марта на острове отмечают религиозный праздник День молчания. В этот день не рекомендуется шуметь и даже выходить из номеров отеля. Этот праздник считается главным религиозным событием на острове и знаменует начало нового года.

