Плющенко обратился к Тутберидзе из-за перехода к ней его воспитанников Плющенко призвал Тутберидзе не обещать его фигуристам места в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к коллеге Этери Тутберидзе с просьбой не разбрасываться обещаниями о местах в сборной России. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал переход в ее группу чемпиона России по прыжкам Никиты Сарновского и его сестры Софии.

В следующий раз, когда вы захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной». Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной — как минимум заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию, — написал Плющенко.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода фигуристов Софии и Никиты Сарновских в группу к Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то необходимо задуматься.

До этого Плющенко признался, что никогда не стремился к карьере тренера, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею. Он рассказал, что путь в наставники начался случайно в 11 лет, когда Алексей Мишин взял его на сборы во Францию и поручил демонстрировать упражнения юным фигуристам.