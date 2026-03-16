Врач перечислил опасные причины утренних отеков

Проблемы с почками могут провоцировать утренний отек, рассказал телеканалу «Краснодар» врач общей практики Александр Горячев. Он отметил, что небольшая припухлость встречается часто и может быть нормой.

Одним из тревожных сигналов является заболевание почек. В таких случаях отеки чаще всего появляются именно утром, особенно в области век и лица, и могут сопровождаться изменением цвета мочи, слабостью или повышением артериального давления, — рассказал Горячев.

Врач подчеркнул, что еще одной причиной могут стать сердечно-сосудистые заболевания. По его словам, тогда отек также будет появляться в вечернее время.

