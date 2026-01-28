Врач назвала симптомы оторвавшегося тромба

Главным признаком оторвавшегося тромба является внезапное и резкое ухудшение самочувствия, характер которого зависит от места закупорки сосуда, рассказала RT врач Екатерина Демьяновская. Врач добавила, что, если фрагмент сгустка попадает в легочную артерию, возникают нехватка воздуха, острая боль в груди и учащенное сердцебиение.

В случае поражения сосудов мозга развиваются симптомы инсульта: немота в конечностях, асимметрия лица и нарушение речи, так называемая каша во рту. При перекрытии артерий, питающих сердце, человек ощущает сильную давящую или жгучую боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, плечо или челюсть. Часто такие состояния сопровождаются холодным липким потом, тошнотой и чувством безотчетного страха. Если же тромб формируется в венах ног, первыми сигналами станут отек, покраснение и чувство распирания в голени, которые постепенно усиливаются.

Тромб или его фрагмент отрывается и начинает двигаться с током крови… он может перекрыть меньший по диаметру сосуд и нарушить кровоток тканей, — добавила врач.

По словам Демьяновской, любое из перечисленных проявлений — повод для немедленного вызова скорой помощи. Врачи предупреждают, что при тромбоэмболии счет идет на минуты, и попытки перетерпеть боль или дождаться утра могут привести к необратимым последствиям для организма.

Ранее врач-офтальмолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Зарубин раскрыл, что нахождение на холоде увеличивает риски болезней глаз. Он отметил, что сухой и холодный воздух оказывает неблагоприятное воздействие.