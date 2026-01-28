Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 19:07

Врач назвала симптомы оторвавшегося тромба

Врач Демьяновская назвала панику и боль в груди симптомами оторвавшегося тромба

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Главным признаком оторвавшегося тромба является внезапное и резкое ухудшение самочувствия, характер которого зависит от места закупорки сосуда, рассказала RT врач Екатерина Демьяновская. Врач добавила, что, если фрагмент сгустка попадает в легочную артерию, возникают нехватка воздуха, острая боль в груди и учащенное сердцебиение.

В случае поражения сосудов мозга развиваются симптомы инсульта: немота в конечностях, асимметрия лица и нарушение речи, так называемая каша во рту. При перекрытии артерий, питающих сердце, человек ощущает сильную давящую или жгучую боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, плечо или челюсть. Часто такие состояния сопровождаются холодным липким потом, тошнотой и чувством безотчетного страха. Если же тромб формируется в венах ног, первыми сигналами станут отек, покраснение и чувство распирания в голени, которые постепенно усиливаются.

Тромб или его фрагмент отрывается и начинает двигаться с током крови… он может перекрыть меньший по диаметру сосуд и нарушить кровоток тканей, — добавила врач.

По словам Демьяновской, любое из перечисленных проявлений — повод для немедленного вызова скорой помощи. Врачи предупреждают, что при тромбоэмболии счет идет на минуты, и попытки перетерпеть боль или дождаться утра могут привести к необратимым последствиям для организма.

Ранее врач-офтальмолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Зарубин раскрыл, что нахождение на холоде увеличивает риски болезней глаз. Он отметил, что сухой и холодный воздух оказывает неблагоприятное воздействие.

тромбы
инсульты
врачи
болезни сердца
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пивоварня в США придумала пиар-ход в случае смерти Трампа
Долги Незлобина, нищета Панина: как живут звезды-релоканты за границей
На черноморском пляже сделали опасную находку
Российский вопрос расколол партию французских националистов
В РАН назвали возможную передачу ядерного оружия Швеции подарком для ВС РФ
Ограбление с игрушечным пистолетом довело пенсионера до скамьи подсудимых
Авербух рассказал о вернувшей в Россию Линичук
Авербух объяснил отсутствие политиков в новом сезоне «Ледникового периода»
Редкий деликатес из чистых рек: ленок и его калорийность
Россиянин призывал к терроризму и поплатился
«Выгребают всех»: экс-нардеп о плане Киева призвать в ВСУ иностранцев с ВНЖ
В офисах крупнейшего банка Германии прошли обыски
Стало известно о странном поведении обвиняемого в убийстве семи человек
Переговоры России и Сирии: что известно, Москва готовится сдать Асада?
Повзрослевший сын Пугачевой вызвал восхищение в Сети
«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги
«Для России это вызов»: энергетик о мерах ЕС в отношении судов без флага
В ВСУ претендуют на сотню тысяч живущих на Украине иностранцев
Врач назвала симптомы оторвавшегося тромба
Рубио подтвердил достижение соглашения по гарантиям безопасности для Киева
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.