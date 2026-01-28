Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 15:59

Офтальмолог назвал неожиданную причину болезней глаз

Офтальмолог Зарубин: нахождение на холоде увеличивает риски болезней глаз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нахождение на холоде увеличивает риски болезней глаз, рассказал Общественной Службе Новостей врач-офтальмолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Зарубин. Он отметил, что сухой и холодный воздух оказывает неблагоприятное воздействие.

Низкие температуры и сухой воздух усиливают испарение слезной пленки, которая в норме защищает поверхность глаз. В результате появляются слезотечение, ощущение «песка», жжение и покраснение. Это защитная реакция организма, однако при регулярном воздействии холода может развиваться синдром сухого глаза и воспаление конъюнктивы, — рассказал Зарубин.

По словам офтальмолога, повредить глазному яблоку также могут снежинки и мелкие ледяные частицы. Он призвал носить очки в холодный период и ограничивать время непрерывной работы за экранами.

Ранее офтальмолог Шахло Махкамова рассказала, что появление светобоязни и «мушек» перед глазами, беспричинное слезотечение, ощущение песка в глазах, боль и чувство давления в области глазниц могут указывать на серьезные проблемы со зрением. Раздвоение изображения и искажение линий — тоже повод обратиться к врачу.

офтальмологи
морозы
заболевания
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поддержал президента Сирии в одном вопросе
Скоро забьет 1000 шайб! Овечкин идет за вторым рекордом Гретцки в НХЛ
Ушаков пригласил в Москву неожиданного гостя
Стало известно, почему Трамп разместил в Белом доме фотографию с Путиным
Глава Агентства кибербезопасности США слил служебные документы в ChatGPT
Реакция премьера Чехии на слова Лаврова о «здоровых силах» озадачила МИД РФ
Жители деревни почувствовали себя плохо после ремонта водопровода
Психотерапевт ответил, почему люди после 50 лет теряют интерес к жизни
В Китае нашли препарат для борьбы с вирусом Нипах
Медведева показала свадебное платье с корсетом и фатой
«Можно, а зачем?» Россиян пересаживают на электромобили, плюсы и минусы
Ремейк «Паутины»: ВСУ готовили еще одну атаку дронами с грузовиков? Детали
В ФСБ сообщили о задержании фигурантов дела о коррупции в РЖД
СК возбудил дело после избиения дочки участника СВО в школе
Начальник ГРУ примет участие в переговорах Путина с президентом Сирии
Токаев поручил усилить контроль за банками
Скорбящая Долина, шокированный Бондарчук: как прошло прощание с Олейниковым
В Кремле ответили на вопрос о «переходном» статусе президента Сирии
Богомолов обозначил главную проблему театральных вузов
Мертвого ребенка обнаружили в детском бассейне отеля
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.