Офтальмолог назвал неожиданную причину болезней глаз

Нахождение на холоде увеличивает риски болезней глаз, рассказал Общественной Службе Новостей врач-офтальмолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Зарубин. Он отметил, что сухой и холодный воздух оказывает неблагоприятное воздействие.

Низкие температуры и сухой воздух усиливают испарение слезной пленки, которая в норме защищает поверхность глаз. В результате появляются слезотечение, ощущение «песка», жжение и покраснение. Это защитная реакция организма, однако при регулярном воздействии холода может развиваться синдром сухого глаза и воспаление конъюнктивы, — рассказал Зарубин.

По словам офтальмолога, повредить глазному яблоку также могут снежинки и мелкие ледяные частицы. Он призвал носить очки в холодный период и ограничивать время непрерывной работы за экранами.

Ранее офтальмолог Шахло Махкамова рассказала, что появление светобоязни и «мушек» перед глазами, беспричинное слезотечение, ощущение песка в глазах, боль и чувство давления в области глазниц могут указывать на серьезные проблемы со зрением. Раздвоение изображения и искажение линий — тоже повод обратиться к врачу.