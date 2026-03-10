Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном Экс-посол Бакланов: США думают над путями выхода из иранского конфликта

Соединенные Штаты, продолжая военную операцию против Ирана, параллельно формируют планы на выход из конфликта, если ситуация будет ухудшаться, заявил ИС «Вести» бывший посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. По его словам, военные крупных держав всегда просчитывают запасные сценарии. Сейчас Вашингтон, по его словам, начинает «принюхиваться» к возможным переговорам.

Я думаю, у них какие-то планы есть. Но пока уже чувствуется, что тут два момента. Первое — пока американцы продолжают военную линию. Второе — уже ощущается их принюхивание к ситуации и формирование резервных позиций, которые бы вводили в вынужденный переговорный процесс, — заявил собеседник.

Ранее сообщалось о переброске США части комплексов противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток. Американским военным требуются дополнительные перехватчики для противодействия иранским беспилотникам. Как подчеркнул один из источников, усиление группировки на Ближнем Востоке не связано с дефицитом боеприпасов или техники.

До этого стало известно, что демократы в США готовы парализовать работу верхней палаты конгресса. Такое развитие событий возможно, если представители администрации президента Дональда Трампа откажутся от публичных объяснений своей позиции по конфликту с Ираном. Открытые слушания должны состояться уже на следующей неделе.