Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:08

Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном

Экс-посол Бакланов: США думают над путями выхода из иранского конфликта

F-15C F-15C Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты, продолжая военную операцию против Ирана, параллельно формируют планы на выход из конфликта, если ситуация будет ухудшаться, заявил ИС «Вести» бывший посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. По его словам, военные крупных держав всегда просчитывают запасные сценарии. Сейчас Вашингтон, по его словам, начинает «принюхиваться» к возможным переговорам.

Я думаю, у них какие-то планы есть. Но пока уже чувствуется, что тут два момента. Первое — пока американцы продолжают военную линию. Второе — уже ощущается их принюхивание к ситуации и формирование резервных позиций, которые бы вводили в вынужденный переговорный процесс, — заявил собеседник.

Ранее сообщалось о переброске США части комплексов противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток. Американским военным требуются дополнительные перехватчики для противодействия иранским беспилотникам. Как подчеркнул один из источников, усиление группировки на Ближнем Востоке не связано с дефицитом боеприпасов или техники.

До этого стало известно, что демократы в США готовы парализовать работу верхней палаты конгресса. Такое развитие событий возможно, если представители администрации президента Дональда Трампа откажутся от публичных объяснений своей позиции по конфликту с Ираном. Открытые слушания должны состояться уже на следующей неделе.

США
Иран
послы
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сестра умершего в «Крокусе» приехала на оглашение приговора террористам
Москвичам с iPhone назвали неочевидный способ оставаться на связи
Член СВОП рассказал, продолжит ли США поддержку Украины
Путин дал новое поручение о помощи ветеранам СВО
Новая жертва теракта в «Крокусе»: что известно о смерти журналиста Сараева
В МВД раскрыли колоссальное количество изъятых наркотиков в Москве за год
Площадь пожара на нефтебазе стремительно увеличилась
Сосед рассказал некоторые подробности из детства Героя России
Труп в чемодане и тело на даче: жуткие находки в деле милиционера Леонтьева
На Израиль обрушились тяжелые ракеты с разделяющимися боеголовками
Москвичам рассказали, как долго в столице продержится тепло
Политолог ответил, что может грозить украинцам за угрозы в адрес Орбана
Аллергикам рассказали, как подготовиться к сезону цветения
ИИ-эксперт рассказал, в каких сферах используют нейросети
Ученые раскрыли, какие продукты повышают риск переломов
Путину рассказали отличные новости о семечках
«Эй, Дукалис!»: яркие фото и образы звезды «Улицы разбитых фонарей» Селина
«Туалет, раковина, узкое окно»: раскрыты условия содержания Мадуро в США
Приговоры по делу «Крокус Сити»: полный список обвиняемых в теракте
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.