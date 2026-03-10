Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:55

На Западе раскрыли истинные планы Израиля на Иран

FT: Израиль хочет сменить власть в Иране, а не уничтожить его

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: GPO/XinHua/Global Look Press
Израильские власти нацелены на смену политического руководства в Иране, а не на полное уничтожение страны, сообщила Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с планами операции. Собеседник издания подчеркнул, что цель остается неизменной.

По данным газеты, Тель-Авив намерен добиться смены власти в Тегеране без разрушения государственности. Источник не уточнил конкретные механизмы достижения этой цели.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил журналистам, что у США и Израиля не было законных причин для нападения на Иран, а истинной целью военной операции является смена власти. Сенатор подчеркнул, что Тегеран постоянно взаимодействовал с МАГАТЭ, и выводы агентства никогда не указывали на военный характер иранской ядерной программы.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на брифинге заявил, что истинной целью военной операции США в Иране является получение доступа к нефтяным ресурсам страны. По его словам, в мотивах Вашингтона нет никаких сомнений.

Израиль
Иран
власть
правительство
