10 марта 2026 в 14:10

ВС России «минусанули» украинский Су-27 вместе с комбригом: что известно?

Су-27 ВСУ Су-27 ВСУ Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российские войска сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Что известно, при каких обстоятельствах это произошло, правда ли за штурвалом был украинский комбриг?

Как ВС России «минусанули» украинский Су-27

«Воздушно-космическими силами России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в актуальной сводке МО.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет и 284 вертолета ВСУ. Ранее Минобороны сообщало о поражении Су-27 в начале января.

Накануне командование Воздушных сил Украины сообщило о смерти полковника Александра Довгача — командира 39-й бригады тактической авиации. В сообщении говорится, что смерть настигла комбрига в условиях значительного воздушного преимущества России.

Согласно заявлению украинской стороны, Довгач был ценным кадром для армии — совершил сотни боевых вылетов, отрабатывал цели, обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации.

В 2025 году украинский летчик был удостоен высшей государственной награды — звания «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда». Его вручил президент Владимир Зеленский за мужество и профессионализм.

Российские Telegram-каналы и СМИ на фоне сообщений о ликвидации Довгача представили детали: комбрига «минусанули» при попытке погнаться за российским Су-34.

«В украинском некрологе не приводится тип машины, за штурвалом которого был Довгач. Но чаще всего он летал на Су-27», — отметил Telegram-канал ANNA NEWS.

Самолет Довгача, пишет источник, сбила зенитная ракета, когда украинский летчик попытался увязаться за российской боевой машиной — комбриг хотел использовать засадную тактику: летел низко у линии фронта, ожидая самолетов ВС РФ, наносящих бомбовые удары по ВСУ. Когда украинский летчик начал набирать высоту для атаки, тут же был сбит расчетом ЗРК, пояснил канал.

ЗРК «Стрела-10» ЗРК «Стрела-10» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Погнался за нашим и нашел смерть», «Долетался», «Очередной ас — вниз, на этот раз целый комбриг», — пишут пользователи Сети.

После ликвидации Довгача вместе с Су-27 у ВСУ осталось всего пять единиц данной техники, утверждает Telegram-канал «Воевода вещает».

«И это на две бригады. На 831-ю и 39-ю. Поровну Су-27 и Су-25 осталось. По пять штук со спарками. Ждем, что же закончится первым», — пишет источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Были ли еще подобные случаи

В декабре 2025 года военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска сбили сбили украинский истребитель Су-27, которым управлял подполковник ВСУ Евгений Иванов.

«ВС РФ сбит украинский Су-27 из состава 39-й бригады тактической авиации. За штурвалом был подполковник Евгений Иванов. Предварительно — Запорожское направление», — написал Поддубный.

Потерю Су-27 и гибель пилота позже подтвердили Воздушные силы Украины. В заявлении украинского ведомства говорилось, что в полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов. Он был старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации ВСУ.

Минобороны России в феврале 2025-го сообщило о ликвидации очередного Су-27 ВВС Украины. Погиб летчик Иван Болотов, уточнили в 831-й бригаде тактической авиации. Машину вместе с военным сбили во время боевого задания.

В мае 2024-го российские СМИ писали о ликвидации начальника штаба и первого заместителя командира авиационной эскадрильи Военно-воздушных сил ВСУ подполковника Дениса Василюка. Издания ссылались на сообщение 831-й бригады тактической авиации в соцсетях. 31-летний летчик участвовал в боевых действиях с начала СВО, совершил десятки боевых вылетов. Согласно публикациям, Су-27 Василюка сбил в воздушном бою истребитель ВКС России.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

