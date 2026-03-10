Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи не сможет жить в мире

Президент США Дональд Трамп недоволен избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. В интервью Fox News он заявил, что сомневается в способности нового иранского руководителя проводить мирную политику.

Я не считаю, что он сможет жить в мире, — сказал Трамп.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В связи с его смертью в стране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них — дочь, внучка Захра, невестка и зять.

Совет экспертов выбрал верховного лидера утром 8 марта. О том, что эксперты достигли согласия, сообщил член совета Мохаммад-Мехди Мирбагери. Известно, что Моджтаба Хаменеи пользуется колоссальным влиянием в политико-религиозных кругах. Он занимал важные позиции в правительстве Ирана и сотрудничал с Корпусом стражей Исламской революции.

Трамп оценил избрание Хаменеи новым верховным лидером Ирана фразой «Посмотрим, что будет». Трамп подчеркнул, что решение о завершении конфликта с Тегераном он будет принимать вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.