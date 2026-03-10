Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:30

Превратившийся в город-призрак Тегеран попал на видео

Опубликованы кадры из полностью разрушенного Тегерана после атак США

Иранские спасатели работают на месте авиаудара в Тегеране Иранские спасатели работают на месте авиаудара в Тегеране Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Тегерана публикуют в соцсетях кадры из спальных кварталов, разрушенных после ударов США и Израиля. На видео можно заметить дома, разгромленные до основания. У некоторых выбиты окна.

Улицы иранской столицы засыпаны обломками зданий. Из дыр в домах выбиваются дым и пыль. В развалинах работают экстренные службы и спасатели.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об ударе в Тегеране по подземному исследовательскому комплексу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), разрабатывающему и производящему баллистические ракеты в ночь на 10 марта. Кроме того, удар пришелся по главному штабу сил «Аль-Кудс».

В правительстве Ирана между тем сообщили, что удары США и Израиля по объектам топливной инфраструктуры страны привели к экологическим последствиям и ухудшению качества воздуха. Власти Исламской Республики рассматривают атаки как экологическое преступление.

Кроме того, источники в Белом доме заявили, что Иран оказался лучше подготовлен к боевым действиям, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа. Первые дни конфликта показали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана. Об этом говорят «ужасающие» потери, подчеркнули в газете.

Иран
Тегеран
США
удары
разрушения
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
«Русал» может стать спасителем японского автопрома
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.