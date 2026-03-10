Превратившийся в город-призрак Тегеран попал на видео Опубликованы кадры из полностью разрушенного Тегерана после атак США

Жители Тегерана публикуют в соцсетях кадры из спальных кварталов, разрушенных после ударов США и Израиля. На видео можно заметить дома, разгромленные до основания. У некоторых выбиты окна.

Улицы иранской столицы засыпаны обломками зданий. Из дыр в домах выбиваются дым и пыль. В развалинах работают экстренные службы и спасатели.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об ударе в Тегеране по подземному исследовательскому комплексу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), разрабатывающему и производящему баллистические ракеты в ночь на 10 марта. Кроме того, удар пришелся по главному штабу сил «Аль-Кудс».

В правительстве Ирана между тем сообщили, что удары США и Израиля по объектам топливной инфраструктуры страны привели к экологическим последствиям и ухудшению качества воздуха. Власти Исламской Республики рассматривают атаки как экологическое преступление.

Кроме того, источники в Белом доме заявили, что Иран оказался лучше подготовлен к боевым действиям, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа. Первые дни конфликта показали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана. Об этом говорят «ужасающие» потери, подчеркнули в газете.