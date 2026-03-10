Добровольцы раскрыли масштабы поиска пропавших в Звенигороде детей

Суммарная дистанция, которую преодолели волонтеры при поиске троих несовершеннолетних в подмосковном Звенигороде, достигла 600 км, сообщили ТАСС представители добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Там добавили, что в сюда также включено расстояние, прочесанное с помощью БПЛА.

От первоначального места поисков удалились на 3 км по течению реки. 600 км — общая протяженность треков на данный момент (пешие, БПЛА и другие), — сказали в отряде.

Ранее следы исчезнувших в Звенигороде школьников добровольцы нашли на побережье в районе происшествия. Один из участников поисков предположил возможность того, что мощный водный поток переместил детей дальше по речному руслу. Шансы обнаружить подростков живыми на суше у спасателей практически отсутствуют. Найденные улики указывают на то, что дети ушли в воду.

До этого призыв к жителям Подмосковья не пытаться найти детей своими силами опубликовал руководитель Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Он объяснил свою позицию серьезной угрозой для жизни граждан. Чиновник подчеркнул, что подобные инициативы могут закончиться трагедией для неопытных добровольцев.